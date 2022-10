Am letzten Oktober-Wochenende wollen die Abfahrer erstmals auf der neuen Strecke am Matterhorn mit dem Start oberhalb von Zermatt/Schweiz und dem Ziel in Cervinia/Italien starten.

Allerdings ist die Strecke wegen Schneemangels noch nicht in einem rennfertigen Zustand.

Ein Woche nach den Männern sollen auf der grenzüberschreitenden Strecke auch die Frauen zwei Abfahrten bestreiten.

