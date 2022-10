Am 22. und 23. Oktober startet in Sölden die neue Saison im Ski-Alpin-Weltcup. Die Damen sind am Samstag im Einsatz, die Herren am Sonntag. Der erste Durchgang startet jeweils um 10:00 Uhr. Durchgang zwei beginnt für die Damen um 13:05 Uhr und für die Herren um 13:00 Uhr.

Die Stars um Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova, Sara Hector, Marco Odermatt und Co. wollen auf dem Rettenbachgletscher ein erstes Ausrufezeichen setzen.

Deutschland wird in Sölden durch Marlene Schmotz, Jessica Hilzinger, Stefan Luitz, Alexander Schmid, Linus Straßer, Fabian Gratz, Julian Rauchfuß und Anton Grammel vertreten. Aussichtsreichster Starter ist Schmid.

Für die DSV-Aktiven geht es auch um die Qualifikation für die WM in Courchevel und Méribel. Dazu muss man im Saisonverlauf zweimal unter die Top 15 oder einmal unter die Top Acht kommen.

Ski Alpin: Weltcup-Auftakt Sölden live im TV bei Eurosport 1

Eurosport zeigt Euch die Rennen in Sölden live im TV bei Eurosport 1. Den Weltcup-Auftakt kommentiert Guido Heuber. Beim Rennen der Frauen ist als Expertin die zweimalige Junioren-Weltmeisterin Martina Lechner an Heubers Seite am Mikrofon, die Männer-Rennen begleitet Fritz Dopfer, der 2015 WM-Silber im Slalom gewann.

Weltcup-Auftakt in Sölden live im Stream bei discovery+

discovery+ könnt Ihr die beiden Weltcup-Riesenslaloms aus Sölden live verfolgen. "Sölden zählt für mich zu den schwierigsten Rennen im gesamten Rennkalender", sagt Über den neuen Streamingdienstkönnt Ihr die beiden Weltcup-Riesenslaloms aus Sölden live verfolgen. "Sölden zählt für mich zu den schwierigsten Rennen im gesamten Rennkalender", sagt Fritz Dopfer im Interview mit Eurosport.de

Ski Alpin - Weltcup-Riesenslaloms aus Sölden im Liveticker

Eurosport.de bietet auch wie gewohnt einen Liveticker zu den Rennen auf dem Rettenbachferner an.

Für Eurosport-Expertin Tina Maze gibt es zwei Favoritinnen. "Mikaela Shiffrin ist die kompletteste Skifahrerin", glaubt die zweimalige Olympiasiegerin. Auch Petra Vlhova sei eine "potenzielle Siegerin", der Wettbewerb finde zwischen diesen Stars statt.

