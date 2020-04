Der Deutsche Skiverband (DSV) hat inmitten der Coronakrise wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Der langjährige Nachwuchs-Cheftrainer Andreas Ertl steigt zum Sportlichen Leiter der Alpinsparte mit dem Schwerpunkt Nachwuchsentwicklung auf, Georg Harzl wurde als neuer Technikcoach der darbenden Frauen-Weltcupmannschaft installiert.

Wir haben uns ganz bewusst für diesen Schritt entschlossen", sagte Sportvorstand Wolfgang Maier über die Personalie Andreas Ertl (44). "Mit der Installation von Andreas (...) wollen wir sicherstellen, dass er sich zukünftig noch intensiver um die so wichtige strukturelle und nachhaltige Entwicklung des alpinen Nachwuchses kümmern kann."

Der Österreicher Georg Harzl (43) löst Tobias Lux ab, der laut DSV "den Know-how-Transfer in die neu geschaffene Kombi-Trainingsgruppe sicherstellen" soll. Harzl war viele Jahre für den Österreichischen Skiverband tätig und dort zuletzt leitender Gruppentrainer des Männer-Nachwuchses. Er wird von Trainer Markus Lenz unterstützt.

Biathlon Schempp offenbart Rücktrittsgedanken: "Mir war die Lust vergangen" VOR 7 STUNDEN

Extra Time - Der Eurosport-Podcast - Die neuste Folge HIER ANHÖREN!

An der "bewährten Führung" der alpinen Weltcup-Teams änderte der Verband vor der WM-Saison nichts: Jürgen Graller bleibt als Bundestrainer für die Frauen um Viktoria Rebensburg, Christian Schwaiger in derselben Funktion für die Männer um Thomas Dreßen zuständig. "Unsere Trainerteams haben in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet", sagte Maier.

Das könnte Dich auch interessieren: Karriereende: Speed-Schwestern hören gemeinsam auf

(SID)

Play Icon WATCH Alpin-Stars Rebensburg und Dreßen exklusiv über Olympia 2018: "Brutal enge Geschichte" 00:27:20

Skilanglauf Olympiasieger fliegt aus Kader: Corona-Krise als Grund? 26/04/2020 AM 10:52