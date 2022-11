Wie in Bayern standesgemäß fand die Trauung in Dirndl und Lederhose statt. Zur aktuellen Babynews schrieb Straßer nun auf Social Media: "Wir können es kaum erwarten, dich zu treffen."

Auch den Hashtag #Maythedadstrenghtbewithme (deutsch: Möge die Papa-Kraft mit mir sein) stellte der 30-jährige Skistar dazu.

Sportlich lief es für Straßer in dieser Saison bisher noch nicht rund. Im einzigen Wettkampf in Sölden wurde der Deutsche im Riesenslalom nur 44. im ersten Durchgang und verpasste somit das Finale.

In seiner Paradedisziplin Slalom wird Straßer erstmals am 11. Dezember in Val-d'Isère (Frankreich) auf die Piste gehen dürfen.

