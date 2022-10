Nach der WM in Cortina d'Ampezzo im Februar 2021 unterzog sich Dreßen einer Operation am vorgeschädigten rechten Knie.

Daraufhin fiel Deutschlands bester Abfahrer aus und verpasste sogar die diesjährigen Olympischen Winterspiele in Peking.

"Natürlich ist es schade, dass ich die vergangene Saison inklusive der Olympischen Spiele verpasst habe", erklärte Dreßen gegenüber "Skiweltcup.TV" im Interview.

"Aber ich bin nicht der Typ, der sich im Nachhinein ärgert, dass etwas nicht geklappt hat, sondern ich schaue nach vorne. Deshalb ist die Vorfreude auf die kommende Saison umso größer", stellte der Oberbayer klar.

Dreßen freut sich auf Spektakel am Matterhorn

Eine Woche nach dem traditionellen Weltcup-Auftakt in Sölden (22. und 23. Oktober live auf Eurosport) steht bereits der erste Härtetest für die Speedfahrer um Dreßen auf dem Programm. Am 29. und 30. Oktober steigt die Premiere der Mega-Abfahrt am Matterhorn - sofern die bisher dürftigen Bedingungen mitspielen

Dreßens Rückkehr in den Skizirkus könnte also kaum spektakulärer sein. Daher will der 28-Jährige direkt ein Ausrufezeichen setzen. "Eine neue Strecke ist immer interessant", blickte er auf die grenzenüberschreitende Abfahrt voraus.

"Und da sie für alle Fahrer Neuland sein wird, muss man die Trainings inklusive der Besichtigungen umso konzentrierter angehen. Ich freue mich drauf", unterstrich Dreßen.

