Da sich ihre Bindungen bei dem Sturz und auch beim Aufprall in die Fangzäune nicht lösten, war Kajsa Vickhoff Lie in den Zäunen gefangen, ihre Ski hatten sich im ersten Fangnetz, dem A-Netz, verhakt.

Aufgrund ihrer Schmerzen konnte sie sich nicht selbstständig aus ihrer Lage befreien. Sie fasste sich sofort an den linken Oberschenkel und die Wade.

Gegen 12:30 Uhr teilte Norwegens Sportdirektor Claus Ryste dem norwegischen Sender "NRK" mit, dass Lie nun in einem Krankenhaus in Italien sei. "Wir werden erst weitergehend informieren, wenn wir eine finale Diagnose haben", erklärte Ryste.

Für die zweifache Junioren-Weltmeisterin war es ein bitteres Ende eines eigentlich starken Wochenendes. Bei den Abfahrten am Freitag und Samstag war sie Sechste und Fünfte geworden.

Es blieb nicht der einzige Sturz im Super-G. Nach Vickhoff Lie flog auch die Österreicherin Rosina Schneeberger ab. Die 27-Jährige stürzte ebenfalls so schwer, dass sie mit dem Hubschrauber weggebracht werden musste.

Bereits am Samstag war die US-Amerikanerin Breezy Johnson in der Abfahrt zu Fall gekommen und hatte Bekanntschaft mit den Fangzäunen machen müssen (siehe Video unter dem Text), war dabei aber unverletzt geblieben und am Sonntag wieder gestartet.