Val di Fassa

Sowohl Kajsa Vickhoff Lie als auch Rosina Schneeberger wurden zur Untersuchung zunächst in ein umliegendes Krankenhaus in Trient geflogen.

Wie der norwegische Verband jedoch mitteilte, wurde Vickhoff Lie wenig später in die Universitätsklinik nach Innsbruck verlegt, wo sie noch am Abend operiert werden soll. Es wird befürchtet, dass auch das Knie der 22-Jährigen möglicherweise in Mitleidenschaft gezogen wurde.