Hronek fühlte sich vor allem in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G wohl und galt überdies als Spezialistin für die Kombination, in der sie in der Saison 2012/2013 Rang zehn im Disziplin-Weltcup belegte.

Ihre einzige WM-Medaille holte sie 2013 in Schladming, wo sie als Ersatzfahrerin mit der Mannschaft Bronze gewann.

Die Sportlerin aus dem oberbayerischen Unterwössen hatte allerdings auch mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen. So zog sie sich etwa 2013 und 2015 jeweils einen Kreuzbandriss zu, was lange Wettkampfpausen zur Folge hatte. Nach dem Ende ihrer Laufbahn beginne nun "ein neues Kapitel mit neuen Chancen und Zielen", so die 28-Jährige.

Vor Hronek hatten in diesem Winter aus dem deutschen Skilager auch Fritz Dopfer, Dominik Stehle und Christina Ackermann ihre Karrieren beendet.

