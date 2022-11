Ihr Schlüsselbein sei einfach "nicht so gewachsen, wie es hätte sein sollen, so dass ich mich einer erneuten Operation bei Dr. Sperner in Innsbruck unterziehen musste".

Ledecka stellte zudem klar, dass eine Rückkehr in den Weltcup nicht vor Jahresende stattfinden werde.

Ad

"Ich werde mein Bestes geben, um nächstes Jahr wieder in voller Stärke zurückzukommen", meinte die Tschechin . Sie werde sich weiter mit den Ärzten über den Reha-Plan beraten. "Bitte habt Geduld, so wie ich jetzt Geduld haben muss, und drückt mir die Daumen, dass alles so heilt, wie es soll. Ich danke für euer Verständnis", richtete Ledecka noch abschließende Worte an ihre Fans.

Ski Alpin Odermatt schockiert über Caviezels Horror-Sturz: "Ein trauriger Tag" VOR EINEM TAG

Die Allrounderin hofft wohl darauf, dass sie spätestens bis zur Ski-WM in Courchevel (6. bis 19. Februar) und der Snowboard-WM (19. Februar bis 5. März) wieder fit ist.

Das könnte Dich auch interessieren: Nach schwerem Sturz: Schweizer Skiverband gibt Update zu Caviezel

"Wie aus einem Guss": Odermatt überragt in Lake Louise

Lake Louise Odermatt dominiert im Super-G - Sander schafft Top-5-Platzierung UPDATE GESTERN UM 21:37 UHR