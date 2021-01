"Mit Tränen in den Augen!" So holte Straßer seinen ersten Slalom-Sieg

Straßer gewann vor den beiden Österreichern Manuel Feller (+0,10 Sekunden) und Marco Schwarz (+0,16). Es war bereits sein zweiter Sieg im Weltcup, aber der erste, der wirklich etwas bedeutet. Gewonnen hatte er zuvor im Januar 2017 in Stockholm, dabei handelte es sich allerdings um ein City Event, einen Slalom ausgetragen im Parallel-Modus. Straßers beste Platzierung in einem Spezialslalom war seit Schladming 2015 ein fünfter Rang.

Dass der mittlerweile gereifte Straßer das Zeug zum Sieg hat, hatte sich freilich schon abgezeichnet. Im ersten Slalom der Saison in Alta Badia tastete er sich als 18. bereits heran an die Weltspitze, im zweiten einen Tag später fuhr er dann als Sechster in Madonna di Campiglio bereits mitten hinein - und schon damals sagte DSV-Alpinchef Wolfgang Maier über sein langjähriges Sorgenkind: "Die Hoffnung, dass da noch mehr kommt, ist berechtigt." Aber dass es so schnell geht?