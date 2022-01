Ski Alpin

Showdown in Zagreb: Petra Vlhova gewinnt Slalom am Bärenberg und verhindert Traum-Comeback von Mikaela Shiffrin

Petra Vlhova gewinnt den Slalom in Zagreb am Bärenberg. Die 26 Jahre alte Slowakin verweist in einem Mega-Showdown die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+0,50) auf Rang zwei. Damit verhindert Vlhova die Traum-Rückkehr der zweifachen Olympiasiegerin bei ihrem Comeback nach einer Corona-Infektion. Lena Dürr (+3,33) ist derweil im zweiten Durchgang von Rang sechs auf Platz elf abgerutscht.

00:03:58, vor 40 Minuten