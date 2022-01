Ski Alpin

Slalom in Zagreb: Vlhova siegt vor Shiffrin und setzt Siegesserie am Bärenberg fort - der Lauf des Tages

Petra Vlhova hat ihre Siegesserie in Zagreb fortgesetzt. Die Slowakin gewann den Slalom am Bärenberg und feierte damit ihren dritten Erfolg in Folge in der kroatischen Hauptstadt. Auf Rang zwei landete Mikaela Shiffrin (USA), die sich damit nach überstandener Corona-Infektion eindrucksvoll zurückmeldete. Auf ihre große Rivalin fehlte Shiffrin dennoch eine halbe Sekunde. Der Sieglauf im Video.

00:02:40, vor einer Stunde