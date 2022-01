Ski Alpin

Slalom in Zagreb: Ziel am Bärenberg muss abgebaut werden - Wind in Kroatien führt zu kurioser Szene

Kuriose Szenen am Bärenberg: Beim Slalom der Damen in Zagreb muss das Ziel abgebaut werden. Im zweiten Durchgang muss der Wettbewerb kurzzeitig unterbrochen werden, zu stark weht der Wind in Kroatien.

