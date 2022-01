Dem 29-Jährigen fehlt noch die halbe Norm und damit eine Platzierung unter den Top15 zur Teilnahme an den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar live bei Eurosport).

In Zagreb ließen die schlechten Schneeverhältnisse kein faires Rennen zu. Der Slalom war wegen der jüngsten Wetterkapriolen in der kroatischen Hauptstadt bereits von Mittwoch auf Donnerstag verschoben worden.

Ad

Am Dienstag hatten die Frauen am "Bärenberg" einen kompletten Slalom in zwei Läufen trotz widrigster Bedingungen absolviert.

Zagreb Slalom in Zagreb verschoben: Neuer Versuch am Donnerstag VOR EINEM TAG

Das könnte Dich auch interessieren: Olympia-Triumph nach Horrorsturz: Die Geschichte des Herminators

(SID)

Showdown in Zagreb: Vlhova fängt Shiffrin noch ab

Zagreb Der Lauf des Tages: Vlhova setzt Siegesserie in Zagreb fort GESTERN AM 18:21