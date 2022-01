Nach nur 19 Läufern musste der Slalom in Zagreb abgebrochen werden. Die Verhältnisse ließen kein faires Rennen zu.

Zu allem Überfluss verletzte sich der Franzose Victor Muffat-Jeandet schwer am Fuß. Die Diagnose deutet auf einen Bruch des rechten Knöchels hin.

Ad

Teamkollege Alexis Pinturault platzte daraufhin der Kragen. Bei "Instagram" schimpfte der Franzose: "Das war heute zu viel, FIS."

Flachau Hohe Inzidenzzahlen: Slalom in Flachau wird nach Schladming verlegt GESTERN AM 14:01

Dass die Rennleitung bei den miserablen Bedingungen überhaupt den Startschuss gab, konnte der 30-Jährige nicht verstehen: "Ich bin einfach irritiert und leide mit meinem Freund Victor Muffat-Jeandet."

Zuspruch von allen Seiten

Viele Skistars springen Pinturault und Muffat-Jeandet zur Seite. Clement Noel etwa zeigte sich fassungslos: "Das erste Rennen 2022 war schon das Schlimmste. Nichts mehr zu sagen ..."

Linus Straßer hat Mitleid mit dem verletzten Franzosen: "Mehr als chaotische Tage hier in Zagreb. Leider kein gutes Ende für Muffat-Jeandet. Gute Besserung"

Loic Meillard zeigt sich frustriert und wählt hämische Worte: "Danke FIS für die tolle Show in Zagreb. Darum geht in unserem Sport nicht und heute haben wir die Grenze des Akzeptablen überschritten. Daumen drücken, dass Muffat-Jeandet ok ist."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Hohe Inzidenzzahlen: Slalom in Flachau wird nach Schladming verlegt

Der Lauf des Tages: Vlhova setzt Siegesserie in Zagreb fort

Zagreb Chaosrennen in Zagreb nach 19 Fahrern abgebrochen GESTERN AM 13:24