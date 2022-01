Bei einer abermaligen Inspektion der Piste am "Bärenberg" hatte sich herausgestellt, dass diese kein reguläres Rennen ermöglichen würde.

Am Dienstag hatten an gleicher Stelle die Frauen ihren ersten Slalom in diesem Jahr ausgetragen.

Bei widrigsten Bedingungen gewann die Slowakin Petra Vlhova.

(SID)

