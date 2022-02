Die einzige deutsche Starterin Alia Delia Eichinger (St. Oswald/50,68) stürzte im ersten Lauf, konnte sich anschließend steigern und schied als 17. wie schon im Big-Air-Wettbewerb aus. "Ich bin sehr zufrieden. Es war heute extrem kalt, und ich bin froh, meinen Run heruntergebracht zu haben", sagte sie.

Überschattet wurde der Wettbewerb vom schweren Sturz der US-Amerikanerin Marin Hamill, die im zweiten Lauf ihren Zielsprung nicht landen konnte. Anschließend wurde sie minutenlang behandelt. Wegen starken Schneefalls war der Wettbewerb um einen Tag verschoben worden.

Nach einem schwächeren ersten Lauf steigerte sich Gu im zweiten deutlich. "Qualifikationen sind immer beängstigend. Im Finale ist der Druck weg, und ich kann einfach mein Ding durchziehen", sagte sie. Dann eilte sie an den wartenden Journalisten vorbei zum Halfpipe-Training. Die Estin Kelly Sildaru (86,15), Halfpipe-Weltmeisterin von 2019, gewann die Qualifikation vor Johanne Killi (Norwegen).

Die Entscheidung um die Medaillen fällt am Dienstag (2:30 MEZ bei Eurosport und Joyn PLUS+). Gu tritt zudem noch in der Halfpipe (ab 17. Februar) an.

