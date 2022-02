Am 10. Februar wurde bei den Winterspielen in China erstmals deutlich, wie nahe die deutschen Skilangläuferinnen dran sind an Edelmetall, an der absoluten Weltklasse.

Es war der Tag des 10-Kilometer-Rennens im klassischen Stil. Katharina Hennig nahm ihr Herz in die Hand und schrammte als Fünfte um knapp zwölf Sekunden an Bronze vorbei.

Vor der 25-Jährigen landete nur der Hochadel der Loipe: Therese Johaug gewann den Lauf vor den beiden Finninnen Kerttu Niskanen und Krista Pärmäkoski, Russlands Topathletin Natalia Nepryaeva folgte auf Rang vier.

Aber: Hennig hatte das Ausrufezeichen gesetzt - und die Sächsin ist es auch, in die Ex-Bundestrainer Jochen Behle große Hoffnungen für die Zukunft setzt. "Ich denke, dass wir die Erfolge auch weiterhin haben werden, im Einzel ist gerade Katharina mit ihren 25 Jahren eine aussichtsreiche Kandidatin", erklärt der 61-Jährige gegenüber Eurosport.de.

Noch besser aber lief es für Hennig in Peking zusammen mit den Teamkolleginnen. Nach Silber in der 4x5-km-Staffel holte die Langläuferin aus Annaberg-Bucholz mit Victoria Carl Gold im Teamsprint

Behle: "Deutschland wird wichtige Rolle spielen"

Erfolge, die sich durchaus wiederholen könnten, wie Behle glaubt. "Deutschland wird meiner Ansicht nach bei den Frauen auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen", betont der einstige Profi.

Neben der eigenen Stärke müsse man aber auch die Situation bei Topnationen wie Norwegen im Auge behalten werden.

"Was ist, wenn im norwegischen Team Therese Johaug irgendwann wegfällt?", fragt Behle und spielt damit auf die große Leistungslücke an, die derzeit zwischen dem Superstar und den Teamkolleginnen besteht. Selbst dem Mutterland des Skilanglaufs gelinge es nicht immer, Ausnahmetalente nach Belieben nachzuschieben.

