Stefan Schwarzbach, Vorstandsmitglied im DSV, stellte exklusiv gegenüber Eurosport klar: "Zu anonymen Vorwürfen, noch dazu wenn sie so hanebüchen sind, geben wir normalerweise keine Stellungnahme ab. Aber um es klar und deutlich zu sagen: Der Deutsche Skiverband hält sich an alle Vorgaben und Regeln. Und wir gehen davon aus, dass dies auch für die anderen Nationen gilt."

Auch Andreas Schlütter, sportlicher Leiter im Bereich Skilanglauf beim Deutschen Skiverband, schloss sich dieser Aussage an.

Im Gespräch mit der norwegischen Zeitung "Dagbladet" sagte er : "Wir verwenden sicherlich kein C8-Fluorid, da wir es nicht mehr bei uns haben. Es ist eine Lüge, was sie schreiben."

Die Finnen müssten über ihre verlorenen Medaillen in der Staffel wohl sehr enttäuscht sein, mutmaßte Schlütter über den Ursprung des Gerüchts.

Die Zeitung "Iltalehti" zitierte den anonymen Insider : "Offenbar wurde das verbotene Fluorid C8 verwendet, zumindest in der 4x5-km-Staffel am Samstag. Möglicherweise auch im Teamsprint am Mittwoch. Die Informationen stammen aus verschiedenen Quellen, aber ich kann keinen eindeutigen Beweis liefern."