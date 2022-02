Hinter den weit enteilten Russen kämpften der norwegische Schlussläufer Johannes Hösflot Kläbo und der Franzose Maurice Manificat um Silber. Dabei behielt Kläbo die Oberhand und lief mit 1:07,2 Minuten Rückstand auf das russische Team auf Rang zwei. Manificat sicherte Frankreich Bronze (+1:16,4)

Das deutsche Quartett um Janosch Brugger, Friedrich Moch, Florian Notz und Lucas Bögl hatte im Ziel nach 4x10 Kilometern 2:55,8 Minuten Rückstand auf die Russen.

Startläufer Brugger hatte nach einer herausragenden Leistung als Zweiter auf Moch gewechselt. Der erst 21-Jährige überzeugte zwar ebenfalls, fiel allerdings gegen starke Konkurrenz wie den grandios aufholenden finnischen 15-km-Sieger Iivo Niskanen auf Rang sechs mit Kontakt zu den Medaillenrängen zurück.

Zur Hälfte des Rennens betrug der Rückstand des DSV-Quartetts auf Bronze lediglich zehn Sekunden, doch auf dem ersten Freistil-Part verlor Notz deutlich an Zeit, der Medaillentraum war geplatzt. Bögl brachte aber Rang fünf souverän ins Ziel - bei der Heim-WM 2021 in Oberstdorf war er mit dem DSV-Quartett noch Siebter geworden.

Bestes deutsches Staffel-Ergebnis seit 2006

Der fünfte Platz ist das beste Ergebnis für eine deutsche Männer-Staffel seit den Olympischen Spielen 2006. Damals gewann das DSV-Team Silber.

Für den russischen Superstar Alexander Bolshunov ist es das zweite Gold bei den Olympischen Spielen in Peking. Der 25-Jährige hatte vor genau einer Woche bereits Gold im Skiathlon geholt. Am Freitag gab es zudem Silber über die 15 Kilometer in der klassischen Technik.

