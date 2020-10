Sauber landen will Wellinger ohnehin viel lieber wieder auf den Hängen der Skisprung-Welt. Am Donnerstag bestreitet der Bayer endlich seinen ersten Wettkampf nach schier endloser Auszeit. Zwar ist die Deutsche Meisterschaft (DM) in Oberstdorf mit Einzel- und Teamwettbewerb nur ein leichter Aufgalopp auf dem Weg in den WM-Winter. Doch für Wellinger wird es der erste Wettkampf seit dem Weltcupfinale im März 2019 in Planica.