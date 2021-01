Nachdem "König Kamil" am tückischen Bergisel den Grundstein zu seinem dritten Triumph bei der Vierschanzentournee gelegt hatte, war ganz Polen in Feierlaune. "Skispringen als Heilmittel gegen alles Böse", titelte der polnische Boulevard nach dem unverhofften Sieg von Nationalheld Stoch in Innsbruck euphorisch.