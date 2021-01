Mit dem Springen auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen findet die Vierschanzentournee 2020/21 ihr Ende. Am Dienstag, 5. Januar, fand die Qualifikation statt.

Dabei zeigte sich der Tournee-Führende Kamil Stoch in beeindruckender Form. Der Pole gewann die Qualifikation mit 138 Metern. Hinter ihm platzierten sich die beiden Norweger Robert Johansson und Halvor Egner Granerud.

GESTERN AM 16:19

Die Deutschen müssen sich dagegen steigern. Markus Eisenbichler wurde als Achter bester Deutscher. Karl Geiger, Vierter in der Tournee-Wertung, wurde gar nur 25. Damit wird der Oberstdorfer beim Dreikönigsspringen direkt im ersten Duell zu sehen sein.

Hier erfahrt Ihr, wie sich die Springer vor dem Weltcup in Bischofshofen (Mittwoch ab 16:30 Uhr bei Eurosport 1, Joyn PLUS+ und im Liveticker bei Eurosport.de) in Position gebracht haben.