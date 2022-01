Der japanische Skispringer Ryoyu Kobayashi hat die 70. Vierschanzentournee gewonnen, allerdings den historischen zweiten Grand Slam verpasst.

Nach zuvor drei Siegen reichte dem 25 Jahre alten Weltcup-Spitzenreiter (133,5 m/133,5 m/277,8 Punkte) am Dreikönigstag in Bischofshofen beim Sieg des Österreichers Daniel Huber ein fünfter Platz, um die Tournee nach 2018/19 zum zweiten Mal für sich zu entscheiden.

Huber flog auf 136,5 und 137,0 Meter (286,8) und feierte damit seinen ersten Weltcupsieg. "Unglaublich, ich habe keine Worte", sagte der 29-Jährige: "Meinen ersten Weltcup zuhause zu gewinnen, ist wie ein Traum. Das ist einer der besten Tage meines Lebens. Heute ist alles zusammengelaufen. Ich hatte noch nie so viel Spaß beim Skispringen."

Karl Geiger (140,5 m/132,0 m/281,9), der nach dem ersten Durchgang in Führung gelegen hatte, fiel im Finale am Donnerstag auf Platz drei zurück und wurde Gesamt-Vierter. Markus Eisenbichler (133,0 m/134,0 m/275,2) belegte Rang acht und wurde in der Gesamtwertung Fünfter.

Geiger zeigt Nerven und verpasst Sieg in Bischofshofen

Lindvik und Granerud auf dem Tournee-Podest

Die Podestplätze zwei und drei der Tournee gingen an Marius Lindvik und Halvor Egner Granerud aus Norwegen. Lindvik rettete sich in Bischofshofen nach einem verkorksten ersten Sprung noch auf Rang zehn (126,0 m/139,0 m/271,5) und behielt damit die Oberhand vor Eisenbichler, Geiger und dem Tageszweiten Granerud (136,5 m/136,0 m/282,4).

Lovro Kos (Slowenien) überzeugte mit 144,0 Metern im zweiten Durchgang - nur einen Meter unter dem von Dawid Kubacki (Polen) seit 2019 gehaltenen Schanzenrekord und der viertweiteste jemals bei der Vierschanzentournee gezeigte Sprung.

Manuel Fettner (Österreich), Sechster nach dem ersten Durchgang, stürzte bei der Landung nach einem Sprung auf 132,0 m.

Vierschanzentournee: Endstand

PLATZ NAME PUNKTE 1. R. Kobayashi (Japan) 1162,3 2. M. Lindvik (Norwegen) 1138,1 (-24,2) 3. H. E. Granerud (Norwegen) 1128,2 (-34,1) 4. K. Geiger (Deutschland) 1123,6 (-38,7) 5. Eisenbichler (Deutschland) 1117,6 (-44,7) 6. R. Johansson (Norwegen) 1107,9 (-54,7) 7. L. Kos (Slowenien) 1093,0 (-69,3) 8. J. Hörl (Österreich) 1075,7 (-86,6) 9. D. Huber (Österreich) 1069,9 (-92,4) 10. Y. Sato (Japan) 1064,7 (-97,6) 11. S. Leyhe (Deutschland) 1021,9 (- 140,4)

(mit SID)

