Die Skisprung-Asse Markus Eisenbichler und Karl Geiger haben in der Qualifikation für den Abschlusswettbewerb der 70. Vierschanzentournee in Bischofshofen Licht und Schatten gezeigt. Der sechsmalige Weltmeister Eisenbichler (Siegsdorf) flog auf 139,5 m und belegte damit knapp hinter Japans Tournee-Dominator Ryoyu Kobayashi den zweiten Platz.

Geiger (Oberstdorf) kam nach einem Fehler nur auf 123,0 und Platz 37. Vor der Tournee-Entscheidung am Donnerstag ab 17:30 Uhr (live bei Eurosport) liegen der Gesamtvierte Eisenbichler und Geiger (5.) nicht einmal drei Meter hinter dem drittplatzierten Norweger Halvor Egner Granerud zurück, der in der Qualifikation nur 32. (124,5 m) wurde.

"Das ist eine Fliegerschanze. Ich habe noch ein bisschen Reserven, bin aber sehr zufrieden", sagte Markus Eisenbichler bei Eurosport: "Das war ganz angenehm."

Auch Severin Freund (19./131,0 m/Rastbüchl), Stephan Leyhe (26./130,0 m/Willingen), Constantin Schmid (29./128,5 m/Oberaudorf), Pius Paschke (39./124,0 m/Kiefersfelden) und Andreas Wellinger (42./124,5 m/Ruhpolding) qualifizierten sich für den letzten Wettkampf der 70. Vierschanzentournee.

Ausrufezeichen in der Quali: Eisenbichler fliegt zur Bestweite

Karl Geiger verpatzt Absprung

Bei Geiger lief es nicht nach Plan. "Der Sprung war sehr, sehr spät. Ich habe den Absprung wirklich gar nicht gut erwischt und habe in der Luft ganz schön kämpfen mussen", fasste der 28-Jährige bei Eurosport zusammen.

"Bei einem kleinen Fehler geht's gleich einige Plätze zurück", analysierte Martin Schmitt: "Er war deutlich zu spät, verliert dann viel Geschwindigkeit."

Spitzenreiter Kobayashi, der mit einem weiteren Tagessieg zum zweiten Mal den Grand Slam schaffen würde, siegte in der Vorausscheidung mit einem Sprung auf 137,5 m. Sein Verfolger Marius Lindvik (Norwegen), der in der Gesamtwertung rund zehn Meter Rückstand auf Kobayashi hat, kam mit 134,0 auf Rang drei.

"Ausgezeichnet": Kobayashi gewinnt auch die zweite Bischofshofen-Quali

Kobayashi vor zweitem Grand Slam

Ryoyu Kobayashi könnte derweil als erster Skispringer überhaupt zum zweiten Mal alle Springen der Vierschanzentournee gewinnen. "Ich bin selbst überrascht", meinte der 25-Jährige nach seinem vierten Quali-Sieg im Rahmen der diesjährigen Tournee.

"Er versucht sich Druck und den Mund nicht zu voll zu nehmen", meinte Eurosport-Experte Martin Schmitt: "Er will den Gedanken an den Grand Slam nicht zu nahe an sich ran lassen."

Vor Kobayashi, dem 2018/19 schon der Grand Slam gelang, hatten nur Sven Hannawald (2001/02) und Kamil Stoch (2017/18) bei allen vier Springen der Tournee triumphiert. Allerdings fehlt 2021/22 Innsbruck im Programm; das Bergiselspringen war am Dienstag abgesagt, der Weltcup nach Bischofshofen verlegt worden, wo nun zweimal gesprungen wird.

Schlechte Erinnerungen an Funaki und Kasai

Seit der Tournee 1996/97 lagen von 25 Gesamtführenden nach dem dritten Springen 23 schließlich auch in der Endabrechnung in vorne. Bei den vergangenen 22 Auflagen verspielte sogar nur der Norweger Daniel André Tande (2016/17) seinen Vorsprung und wurde Dritter.

Vor Tande gaben zuletzt die Japaner Kazuyoshi Funaki (1994/95) und Noriaki Kasai (1998/99) ihre Führung nach Innsbruck bzw. nach dem Wettbewerb im Ausweichort Bischofshofen noch aus der Hand und landeten jeweils auf Platz zwei.

Letzter deutscher Gesamtführender nach drei Springen war Sven Hannawald 2001/02, der dann auch in Bischofshofen Tages- und Gesamtsieger wurde.

Kurioser Moment: Kameramann steht Eisenbichler auf den Skiern

Vierschanzentournee: Gesamtwertung

(nach 3 von 4 Wettkämpfen)

PLATZ NAME PUNKTE 1. R. Kobayashi (Japan) 884,5 2. M. Lindvik (Norwegen) 866,6 (- 17,9) 3. H. E. Granerud (Norwegen) 845,8 (- 38,7) 4. Eisenbichler (Deutschland) 842,4 (- 42,1) 5. K. Geiger (Deutschland) 841,7 (- 42,8) 6. R. Johansson (Norwegen) 830,2 (- 54,3) 7. L. Kos (Slowenien) 819,4 (- 65,1) 8. J. Hörl (Österreich) 800,4 (- 84,1) 9. Y. Sato (Japan) 783,6 (- 100,9) 10. D. Huber (Österreich) 783,1 (- 101,4)

(mit SID)

