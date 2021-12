Skispringen

Karl Geiger bei Vierschanzentournee-Generalprobe erneut in Lauerstellung - Lokalmatador Kilian Peier führt

"Das zeigt, was er für ein hohes Niveau hat!" Karl Geiger ist bei der Vierschanzentournee-Generalprobe in Engelberg nach dem ersten Durchgang in Lauerstellung. Trotz einer langen Pause vor deinem Sprung fliegt der Oberstdorfer auf 135 Meter. Mit nur 0,8 Punkten Rückstand auf den führenden Lokalmatador Kilian Peier liegt Geiger auf Rang drei. Ryoyu Kobayashi liegt 0,6 Punkte vor dem Deutschen.

00:01:14, vor einer Stunde