Der damalige Skisprung-Coach habe ihm auf den Kopf geschlagen, "bis ich zu bluten begann", erzählte Pitea weiter.

Erst durch das Einschreiten von Teamkollege Eduard Torok, "der ins Zimmer rannte und zu schreien begann", habe der Angriff von Spulber gestoppt werden können, so der Rumäne. Bereits 2018 hatte Pitea über den Vorfall öffentlich gesprochen

Nun gab er neue Einblicke, wie sein Leben danach weiterging. "Ich war einst ein Kind voller Leidenschaft für das Skispringen, aber etwas in mir zerbrach. Mein Leben begann sich in die falsche Richtung zu entwickeln", meinte der junge Ex-Springer in dem Interview : "Es war schwer, ein neues Leben anzufangen. Ich hatte Träume im Wintersport. Ich wollte zu den größten Springern gehören, aber das System war gegen mich."