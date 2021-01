Zwar ist es hinter dem weißen Mund-Nasen-Schutz schwerer zu erkennen, doch auch nach der nächsten Enttäuschung bei der Vierschanzentournee war der Olympiasieger um Optimismus bemüht. "Es haben viele schon gezeigt, dass man aus solchen Tälern wieder rauskommt. Früher oder später geht der Knoten wieder auf", sagte der Bayer, nachdem er die Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen verpasst hatte.

Für Wellinger, der seit seinem Kreuzbandriss im Sommer 2019 um den Anschluss kämpft, ist es eine Saison zum Vergessen. Kein einziger Weltcup-Punkt, Platz 46 in Oberstdorf und nun nach der verpassten Quali die Tournee vorzeitig beendet. "Ich bin so realistisch, dass die besten Sechs weiterfahren, und da gehöre ich momentan nicht dazu", sagte der 25-Jährige.

Nach dem Springen auf der Großen Olympiaschanze in Partenkirchen muss Bundestrainer Stefan Horngacher sein Aufgebot von zwölf auf sechs Springer reduzieren. Wellinger wird nicht dabei sein und stattdessen weiter an sich arbeiten. "Teil-Elemente werden besser, aber das Gefühl und die Leichtigkeit fehlen einfach", erklärte er.

"Zu wenig": Wellinger tut sich auch in Garmisch schwer

Jetzt gehe es darum, "an der Kante den Körper in diese Position zu bringen, damit man weit springen kann". Diese lockeren Sprünge an die Hillsize, die vermisst der ehemalige Vorzeige-Adler: "Es ist einfach schwer im Moment", sagte Wellinger, er müsse "weiter dranbleiben und nichts erzwingen, denn das funktioniert im Skispringen nicht".