Er habe immer geäußert, dass es "most probably", also höchstwahrscheinlich, seine letzte Tournee sein werde.

"Das habe ich immer so gesagt, weil ich auch nicht so an den Start gehen möchte", sagte Ammann im Hinblick auf mögliche Abschiedsstimmung.

"Die Wehmut, die Emotionen - das könnte man jetzt von außen vielleicht so hineindenken. Ich bin an einem Punkt, wo ich mich schön ums Tagesgeschäft kümmern kann. Über das Makro, das ganz Große, mache ich mir gerade gar keine Gedanken."

Ammann, der 1997 als 16-Jähriger seine erste Vierschanzentournee bestritten hatte, war beim Auftaktspringen in Oberstdorf als 13. zu seinem besten Tournee-Resultat seit sechs Jahren geflogen.

Dabei agierte der Dauerbrenner, der 2002 und 2010 jeweils beide olympischen Einzelspringen gewonnen hatte, emotional wie eh und je.

"Es braucht einfach Kampfgeist und Sportgeist", sagte Ammann: "Das ist, was für mich wichtig ist bis zum Schluss - wann auch immer das dann ist."

(SID)

