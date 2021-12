14:00 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Nach dem spannenden Auftakt in Oberstdorf geht die Vierschanzentournee am Silvestertag mit der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen weiter. Die besten 50 Athleten qualifizieren sich für das prestigeträchtige Neujahrsspringen am Samstag (abund bei Eurosport auf Joyn! ).

Für die deutsche Tournee-Hoffnung Karl Geiger, Fünfter in Oberstdorf, geht es in erster Linie darum, sich auf die Olympiaschanze einzuschießen und ein gutes Gefühl für den Wettkampf zu bekommen. Aber Vorsicht: Auch als Gesamtweltcupführender ist er nicht automatisch für das zweite Tournee-Springen gesetzt. Daher gilt auch in der Qualifikation: Fehler verboten!

In der Tournee-Wertung liegt Geiger nur 6,1 Punkte hinter dem Führenden Ryoyu Kobayashi. Zwischen den beiden liegen mit Halvor Egner Granerud, Robert Johansson und Marius Lindvik gleich drei Norweger. Markus Eisenbichler wurde in Oberstdorf Siebter. Mit Stephan Leyhe (9.) schaffte es ein dritter Deutscher in die Top Ten.

Zusätzlich zu den sieben DSV-Adlern aus dem Weltcup-Team haben heute auch sechs weitere deutsche Springer die Chance, sich für das Neujahrsspringen zu qualifizieren. Im Gegensatz zu Oberstdorf nominierte der Deutsche Skiverband diesmal auch eine nationale Gruppe

Dynamik und Präzision: Schmitt erklärt das Timing beim Absprung

Die Qualifikation hier im Liveticker:

10:45 Uhr - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen aus Garmisch-Partenkirchen. Auch am letzten Tag des Jahres sind die Skispringer nochmal im Einsatz. Heute steigt auf der Großen Olympiaschanze die Qualifikation für das traditionelle Neujahrsspringen am Samstag. 77 Springer, darunter 13 DSV-Adler, kämpfen um die 50 Tickets für das zweite Tournee-Springen. Die Qualifikation beginnt um 14 Uhr. Sebastian Würz tickert für Euch live.

Werner Schuster kommentiert mit Gerhard Leinauer, Martin Schmitt analysiert mit Birgit Nössing im Studio.

