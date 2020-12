Ausdauernd an der Schaukel, flink auf dem Dreirad, geschickt mit Buddeleimer und Förmchen: Im großen Knirpse-Dreikampf ist Halvor Egner Granerud ein absolutes Ass, was Theresa Dahl bezeugen kann.

Die Engelsgeduld, die Granerud bei den Kids ausgezeichnet hat, verhalf ihm sportlich im sechsten Weltcupjahr endlich zum Durchbruch: Bei der am Montag beginnenden Vierschanzentournee ist der fliegende Kindergärtner der große Favorit. "Das ist eine ganz neue Situation für mich - die öffentliche Aufmerksamkeit wird riesig sein", sagt der 24-Jährige.

"Meine Welt hat sich komplett auf den Kopf gestellt. Über ein Jahr habe ich überwiegend vom Ersparten gelebt - jetzt kann ich mein Konto auffüllen", sagt er. Und das nicht zu knapp. 63.000 Schweizer Franken (ca. 58.000 Euro) an Preisgeld hat er seit Saisonstart kassiert - im gesamten Vorwinter, als Graneruds Karriere auf dem Tiefpunkt anlangte, waren es ganze 800 Franken.

Die Arbeit mit Kindern hat er im Familien-Blut: Sein Urgroßvater war der Kinderbuch-Autor Thorbjörn Egner, der an Heiligabend 1990 verstorbene Erfinder der Zahnputztrolle Karius und Baktus. "Seine Bücher wie 'Die Räuber von Kardemomme' und 'Klaus Klettermaus' sind nach 50 Jahren noch aktuell, das finde ich toll an ihm", sagt Granerud.

Halvor Egner Granerud in Engelberg 2020

"Er hat ein super System, ein tolle Anfahrtsposition, ist in einem wahnsinnigen Flow drin", sagt der deutsche Bundestrainer Stefan Horngacher: "Solche Seriensieger gibt es immer mal, aber so eine Serie endet auch mal."

Granerud lässt sich davon nicht verunsichern, die Espira-Muruvik-Engelsgeduld verschafft ihm über Weihnachten die nötige Ruhe. "Ich werde mich erstmals an einem Festtags-Dinner versuchen", sagt er. Was es an Heiligabend gibt? "Einen Corona-Test - und Koteletts."