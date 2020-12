Der Skiflug-Weltmeister war nach der Rückkehr von der Flug-WM in Planica am vergangenen Mittwoch (16. Dezember) positiv getestet worden und in Quarantäne gegangen. Die zwei Weltcupspringen in Engelberg hatte er so verpasst. "Es hat mir weh getan, dass ich nicht dabei sein durfte, weil ich die Schanze echt mag", sagte Geiger: "In der aktuellen Form hätte mir das glaube ich richtig Freude gemacht."