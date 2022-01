Karl Geiger musste sein "perfektes Wochenende" ganz alleine genießen. Weder Frau Franziska noch Töchterchen Luisa durfte der Himmelsstürmer nach seinem Doppelsieg in Titisee-Neustadt sehen, schließlich soll Corona den Olympia-Träumen des Himmelsstürmers nicht noch einen Strich durch die Rechnung machen.

Geiger und Co. müssten sich nun "abschirmen, auch von den Familien", lautete die Vorgabe von Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher für die kommenden Tage.

Ad

Gute Laune hatte Geiger trotzdem. "Zweimal gewonnen, echt genial. Das hätte ich so nicht erwartet, es hat mir einfach riesigen Spaß gemacht", sagte der Skiflug-Weltmeister. Zum dritten Mal in seiner Karriere feierte der 28-Jährige zwei Siege an einem Wochenende, erstmals gelang ihm das bei einem Heimspiel. Als Belohnung entriss er dem Japaner Ryoyu Kobayashi wieder das Gelbe Trikot des Führenden im Gesamtweltcup.

Titisee-Neustadt Zweiter Sieg in Folge: Geiger gewinnt erneut - Eisenbichler Dritter VOR EINEM TAG

Kein Wunder, dass so kurz vor Peking die Goldmedaille als immer realistischeres Ziel erscheint. "Das war ausgezeichnet, sehr sehr gut. Ganz Deutschland ist im Skispringen auf dem richtigen Weg, da kann man nur stolz sein", sagte Horngacher und meinte auch den zweimaligen Dritten Markus Eisenbichler. Auch der ehemalige Bundestrainer Werner Schuster jubelte am Eurosport-Mikrofon: "Karl ist voll in Form, er springt wie aus einem Guss."

Olympia-Highlights: Wellingers Gold-Aufholjagd zum Triumph 2018

Geiger könnte in Gelb nach Peking fliegen

Sollte Geiger auch am kommenden Wochenende in Willingen vor Kobayashi bleiben, fährt er als erster Deutscher seit Jens Weißflog 1984 in Gelb zu Olympischen Spielen. Weißflog holte damals Gold und Silber. Überhaupt war Gelb meist ein gutes Olympia-Omen: 2010 (Simon Ammann), 2014 und 2018 (jeweils Kamil Stoch) holte der Führende im Gesamtweltcup auch Einzel-Gold. Ganz ohne Edelmetall blieben nur der Tscheche Jakub Janda (2006) und der Österreicher Werner Rathmayr (1992).

Für Geiger spricht aktuell vor allem seine Stärke auf nahezu allen Anlagen. Bislang lag ihm die Hochfirstschanze gar nicht, nun siegte er auch dort. "Das macht mich sehr stolz, weil ich in den vergangenen Jahren auf dieser Schanze echt Probleme hatte", sagte der Oberstdorfer. "Jawollo", jubelte auch "ARD"-Experte Sven Hannawald: "Karl hat sich in eine Form gesprungen, bei der man sich schon freuen kann, wenn er auf dem Balken sitzt."

Doch bis zur Abreise nach China braucht Geiger noch ein wenig Geduld. Nach der mehrtägigen Isolation folgt ein weiterer Corona-Test, am Donnerstag geht es dann nach Willingen. Auch dort muss Geiger aufpassen, damit es ihm nicht ergeht wie Andreas Wellinger.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Ewige Bestenliste: Geiger überholt Legende Thoma

(SID)

"Sensationell!" Geiger fliegt von Gelb beflügelt zum nächsten Sieg

Olympia - Skispringen Olympia ohne Olympiasieger: Wellinger und Freund verpassen Winterspiele GESTERN AM 11:13