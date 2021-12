Knapp hinter Karl Geiger und Markus Eisenbichler wurde Andreas Wellinger starker Sechster (257,5). Der Normalschanzen-Olympiasieger zeigte zwei schöne Sprünge auf 130 und 139 Meter und sprang zum zweiten Mal in dieser Saison in die Top Ten. Damit knackte er die Norm für die Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar).

Mit Pius Paschke (11.) und Constantin Schmid (13.) schafften es zwei weitere Schützlinge von Bundestrainer Stefan Horngacher in die Top 15.

Stephan Leyhe lag nach dem ersten Durchgang als Neunter ebenfalls sehr aussichtsreich. Sein zweiter Sprung endete jedoch bei guten Bedigungen bei 126,5 Metern, sodass der Willinger auf Platz 21 zurückfiel.

Geiger und Eisenbichler hatten nach dem ersten Durchlauf auf den Positionen sechs und sieben gelegen und sich mit Flügen auf 135 und 137 Metern noch nach vorne geschoben.

Klingenthal: Granerud meldet sich mit Podestplatz zurück

Nicht zu schlagen war jedoch Stefan Kraft. Der Routinier setzte sich mit Flügen auf 138,0 und 130,0 m vor Halvor Egner Granerud (Norwegen) und dem dreimaligen Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen durch. Für Granerud war es nach zwei verkorksten Wochenenden in Ruka und Wisla, bei denen er keine Weltcuppunkte sammelte, das dritte Podest in dieser Saison.

Kraft sorgte mit seinem Sieg auch für einen ungewöhnlichen Saisonstart: Sechs verschiedene Sieger in den ersten sechs Springen hatte es in der Geschichte des Weltcups nur 1983/84 gegeben. Die ersten fünf Wettkämpfe hatten Geiger, Granerud, Ryoyu Kobayashi, Anze Lanisek und Jan Hörl gewonnen.

Mit seinem vierten Platz verteidigte Geiger erfolgreich seine Führung im Gesamtweltcup. Am Sonntag steht in Klingenthal ein weiteres Einzelspringen an.

(mit SID)

