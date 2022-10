Die polnischen Autoren Natalia Zaczek und Jakub Radomski haben eine Interviewserie unter dem Titel "Za punkt K" in Buchform veröffentlicht. Biegun, heute Skisprungcoach, ist einer der 17 interviewten polnischen Persönlichkeiten und spricht dabei über seine Zeit als Skispringer (bis 2018), was jedoch nicht sein einziger Job war.

Biegun war in den weniger erfolgreichen Jahren nach seinem Coup von Klingenthal nämlich parallel noch anderweitig beschäftigt, wahlweise als Arbeiter in einer Sägemühle, als Pizza-Lieferant und auch als Busfahrer quer durch Europa.

"Oft brach ich am Freitagnachmittag nach fünf Tagen Springen und Sägen zu einer Tour auf und kehrte erst spät am Sonntagabend zurück. In der Zwischenzeit schlief ich 40 oder 60 Minuten auf einem Parkplatz", erzählte der 28-Jährige laut " Przeglad Sportowy " im Interview von der anstrengenden Dreifachbelastung - mit beinahe schwerwiegenden Folgen.