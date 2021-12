"Ich fühle mich großartig", sagte Katharina Althaus, die vier ihrer nun acht Weltcupsiege in der norwegischen Wintersportstadt geholt hat: "Meine Sprünge waren sehr gut, meine besten bislang. Lillehammer ist immer etwas Besonderes für mich. Es ist toll, hier zu siegen."

Am Sonntag musste sich die 25-Jährige, die in der Vorwoche beim Weltcup-Einklang in Nischni Tagil/Russland erstmals seit fast zwei Jahren wieder auf das Podest gekommen war, nach Flügen auf 130,5 und 136,5 m mit 259,8 Punkten nur der Österreicherin Sara Marita Kramer (268,9) geschlagen geben, die nach 138,0 m im ersten Durchgang reichlich Vorsprung hatte.

Die weiteren deutschen Springerinnen blieben in Lillehammer blass. Pauline Heßler belegte am Sonntag immerhin Rang 16.

Riesenjubel nach Finalsprung: So holt Althaus den Sieg in Lillehammer

