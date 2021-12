Im Finale sprang Sara Marita Kramer nur auf 89 Meter und fiel noch hinter Nika Kriznar (263,7 Punkte/91,5+94,5 m) zurück, die für einen slowenischen Heimsieg sorgte.

Damit durchbrach Kriznar die Kramers Siegesserie. Die 20-Jährige hatte zuvor die vier vergangenen Wettkämpfe für sich entscheiden können.

Dritte wurde Kriznars Landsfrau Ema Klimec (257,2). Kramer führt im Gesamtweltcup weiter unangefochten vor Katharina Althaus.

Der Oberstdorferin fehlten mit 246,2 Punkten umgerechnet fünfeinhalb Meter auf Rang drei.

Erstmals war bei den Frauen im ersten Durchgang der K.o.-Modus angewendet worden, wie er von der Vierschanzentournee der Männer bekannt ist.

Die weiteren deutschen Springerinnen lagen weit zurück. Pauline Heßler (24.), Juliane Seyfarth (25.) und Anna Rupprecht (27.) kamen immerhin in die Punkteränge.

Sotschi-Olympiasiegerin Carina Vogt verpasste als 48. den zweiten Durchgang deutlich und bleibt damit ohne Weltcup-Punkte in der laufenden Saison. Am Neujahrstag ( Eurosport auf Joyn! ) steht in Ljubno ein weiteres Einzelspringen an.