Team-Weltmeisterin Marita Kramer setzte sich auf dem Tramplin Stork am Ural mit Sprüngen auf 96,5 und 96,0 m (232,1 Punkte) vor der Japanerin Sara Takanashi (224,1) durch.

Takanashi übernahm damit die Führung im Gesamtweltcup von Nika Kriznar (Slowenien), die Dritte (218,1) wurde.

Mixed-Weltmeisterin Katharina Althaus (204,1) fehlten trotz eines starken zweiten Sprungs sieben Meter zum Podest. Anna Rupprecht (Degenfeld) kam auf Rang 16, Juliane Seyfarth (Ruhla) auf Platz 17.

Normalschanzen-Weltmeisterin Ema Klimec (Slowenien) wurde Elfte, Großschanzen-Weltmeisterin Maren Lundby (Norwegen) war krankheitsbedingt nicht am Start.

Deutsche Skispringen in dieser Saison noch ohne Weltcup-Podest

Althaus und Seyfarth hatten bei der WM in Oberstdorf mit zehnten Plätzen für die besten deutschen Einzelergebnisse gesorgt, in der laufenden Weltcup-Saison landete keine deutsche Springerin auf dem Podest. Seit der Einführung des Weltcups zur Saison 2011/12 sind die deutschen Frauen nur einmal (2015/16) ohne Podestplatzierung geblieben.

Die mit 25.000 Schweizer Franken (22.500 Euro) dotierte Blue Bird Tour wird am Sonntag (13:00 Uhr) mit einem weiteren Einzelspringen in Nischni Tagil fortgesetzt. Am kommenden Wochenende finden als Weltcup-Finale in Tschaikowski zwei weitere Einzelspringen und ein Teamwettkampf statt.

Seyfarth hatte die erste Blue-Bird-Auflage 2019 mit drei Siegen in vier Springen gewonnen. Im Vorjahr war die Tournee dem Saisonabbruch wegen der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.

