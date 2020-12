"Meine Festplatte war jetzt schon ziemlich voll", erzählte der Zweite des Skisprung-Gesamtweltcups am Montag. Über die Weihnachtstage wolle er "gemütlich mit der Freundin und der Family jetzt ein bisschen runterfahren, an was anderes denken".

Um dann in Oberstdorf am 28. Dezember (live bei Eurosport) voll angreifen zu können. Aus Engelberg nimmt Eisenbichler jedenfalls - auch wenn für Skispringer eigentlich schlecht - jede Menge Rückenwind mit. Die Platzierungen von 2020 hätte er schließlich ein Jahr zuvor auf der von ihm ungeliebten Schanze noch "mit Handkuss" genommen.

Siehe da: In beiden zweiten Durchgängen sprang Eisenbichler mit 138 Metern bzw. 137,5 Metern jeweils die Bestweite. Am Sonntag fehlten ihm so nur 1,7 Punkte auf den Norweger Halvor Egner Granerud, der nun bei fünf Siegen in Serie steht.