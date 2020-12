Die gemeinsame Nacht mit dem funkelnden Glaspokal genoss Kamil Stoch in vollsten Zügen. "Ich habe ihn", schrieb Polens Skisprung-Held mit einem lachenden Emoji unter ein Bild mit der Trophäe auf seinem Hotelbett. Nach dem ganzen Corona-Trubel sprang "König Kamil" beim Tournee-Auftakt in Oberstdorf auf den starken zweiten Platz - und beruhigte damit eine ganze Nation.

Schlechtes Omen? So liefs für Oberstdorf-Sieger im Gesamtklassement

In der Tat, in den 24 Stunden bis zum Springen auf der Schattenbergschanze passierte gefühlt alles. Nach dem positiven Test bei Klemens Muranka hatte es so ausgesehen, als ob Stoch und seine polnischen Kollegen um Titelverteidiger Dawid Kubacki zum Zuschauen verdammt gewesen wären.