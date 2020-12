Muranka, der symptomfrei war, war am Sonntagabend nach seinem positiven Coronatest sofort in die Isolation gegangen.

Am Montagmorgen erschienen dann Mitarbeiter des Gesundheitsamtes im Teamhotel der Polen, um erneute Tests durchzuführen. Diese seien wie die vom Veranstalter bestätigten Testergebnisse am Sonntag negativ ausgefallen.

Gleiches war in diesem Winter bereits den Tschechen in Nischni Tagil passiert. Die Österreicher um Gesamtweltcupsieger Stefan Kraft zogen nach dem Auftakt in Wisla nach einer ganzen Reihe an Positivfällen geschlossen ihr A-Team zurück.