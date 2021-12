Skispringen

Oberstdorf - Daniel-André Tande überzeugt in der Qualifikation mit Rang zehn: "Ganz stark"

Daniel-André Tande hat in der Qualifikation von Oberstdorf seinen Aufwärtstrend beim Weltcup-Comeback fortgesetzt. Der Norweger, der im März in Planica schwer gestürzt war und anschließend im Koma lag, flog auf der Schattenbergschanze auf 124 Meter und schaffte es in die Top Ten. Ein ganz wichtiger Sprung, insbesondere weil im Training zuvor bei ihm noch nicht viel klappte. Tandes Sprung im Video.

00:00:40, vor einer Stunde