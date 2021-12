Skispringen

Vierschanzentournee: Markus Eisenbichler startet Aufholjagd - Stephan Leyhe glänzt bei Tournee-Comeback

Markus Eisenbichler kommt beim Auftakt der Vierschanzentournee 2021/22 in Oberstdorf mit einem Sprung auf 132,5 Meter noch von Rang zehn auf sieben nach vorne. Stephan Leyhe glänzt in seiner Comeback-Saison nach dem Kreuzbandriss erneut und sichert sich mit einem Sprung auf 125,0 Meter mit Platz neun einen Rang in den Top Ten.

00:02:08, vor einer Stunde