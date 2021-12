Skispringen

Ryoyu Kobayashi siegt zum Auftakt der Vierschanzentournee auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf

Der Japaner Ryoyu Kobayashi holt sich den Sieg zum Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf. Im zweiten Durchgang flog er auf der Schattenbergschanze auf 141 Meter und landete im sauberen Telemark. Damit zog Kobayashi noch an vier Springern vorbei an die Spitze des Feldes. Rang zwei und drei ging an die Norweger Halvor Egner Granerud und Robert Johansson. Karl Geiger wurde Fünfter.

00:01:07, vor 8 Minuten