Skispringen

Qualifikation Oberstdorf: Martin Schmitt und Werner Schuster analysieren - das sind die Lehren fürs Springen

Karl Geiger landet in der Qualifikation von Oberstdorf trotz eines Fehlers beim Absprung hinter Ryoyu Kobayashi auf Platz zwei. Die Eurosport-Experten Martin Schmitt und Werner Schuster deuten das in ihrer Analyse für Eurosport.de als ein gutes Zeichen für den Wettkampf am Mittwoch, bei dem dank Halvor Egner Granerud aus dem Zweikampf um den Sieg noch ein Dreikampf werden könnte.

00:06:00, vor 37 Minuten