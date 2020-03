Als die deutschen Skispringer am Sonntagnachmittag bei veritablem Mistwetter und nach langer Hängepartie in Oslo unverrichteter Dinge ihre Sachen zusammenpackten, durfte Constantin Schmid breit grinsen. Nach der Absage des Einzelspringen am wegen der Coronakrise ohnehin fast menschenleeren Holmenkollen verließ der Youngster unter den DSV-Adlern die erste Station der lukrativen Raw-Air-Tournee im Trikot des Gesamtführenden - und nicht etwa der große Hoffnungsträger Karl Geiger.

"Im Moment habe ich einen echt guten Lauf. Ich bin extrem zufrieden", sagte der 20 Jahre alte Schmid, nachdem er die deutsche Mannschaft als Stärkster am Samstag auf Platz zwei im Teamwettbewerb hinter Gastgeber Norwegen geführt hatte. Die Führung im Rennen um den 60.000-Euro-Jackpot für den Raw-Air-Sieger, die Schmid als Sieger der Qualifikation übernommen hatte, behielt er damit - und deshalb kam ihm die wetterbedingte Absage des Einzelspringens am Sonntag wegen starker Winde und Wassermassen im Aufsprunghügel nicht ungelegen.

Vom großen Zahltag will der Bayer aber noch nicht träumen. "Wir stehen noch ganz am Anfang, haben erst drei Sprünge durch. Ich bin sehr zufrieden mit dem Wettkampf. Wir schauen, dass es so weitergeht", sagte Schmid, der mit dem schmalen Vorsprung von 0,9 Punkten auf den Norweger Marius Lindvik nach Lillehammer reist. Dort soll am Montag der abgesagte Oslo-Wettkampf nachgeholt werden. Voraussichtlich wird das Springen um 17:30 Uhr beginnen.

Video - "Super gesteigert": Schmid setzt Ausrufezeichen zum Raw-Air-Auftakt 00:47

Nachholtermin lässt Karl Geiger hoffen

Der Nachholtermin am Montag in Lillehammer ist auch eine gute Nachricht für Karl Geiger. Somit bleiben ihm weiterhin vier Einzelspringen, um den 118-Punkte-Rückstand auf den führenden Österreicher Stefan Kraft wettzumachen - in Lillehammer (Montag und Dienstag), Trondheim (Donnerstag) und Vikersund (Sonntag) muss Geiger nun in den Attacke-Modus schalten.

Im Team-Wettbewerb, den das deutsche Quartett mit 960,9 Punkten deutlich hinter dem dominierenden Gastgeber Norwegen (997,4) beendete, agierte Geiger unglücklich, die Nummer eins des DSV zeigte bei ungünstigem Wind zwei durchwachsene Sprünge (122,0 und 126,5 m), winkte danach frustriert ab. In der Raw-Air-Wertung verlor Geiger, in der Qualifikation schon nur 13., weiter an Boden, reist als Zwölfter nach Lillehammer.

Stephan Leyhe (128,5+127,5) überzeugte am Samstag mit zwei guten Sprüngen, Pius Paschke kam auf 120,0 und 124,5 m. Er hatte wie schon in der Vorwoche beim Teamsieg in Lahti den Vorzug vor Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler erhalten, der damit keine Rolle in der Raw-Air-Gesamtwertung spielen kann.

(SID)