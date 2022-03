Deutschlands Skispringer haben auch im fünften Mixed-Wettkampf der Weltcup-Geschichte das Podest verpasst. Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Katharina Althaus und Juliane Seyfarth kamen am Holmenkollen im norwegischen Oslo mit 832,9 Punkten nur auf den fünften Rang unter den acht Teams. Der Sieg ging an den überragenden Olympiasieger Slowenien (942,9) vor Österreich (867,7) und Norwegen (866,9).

25 Tage nach der Farce im olympischen Mixed, als neben Deutschland drei weitere Top-Nationen wegen nicht regelkonformer Anzüge aus dem Medaillenkampf genommen worden waren, brachte ein Patzer von Vorflieger Geiger Weltmeister Deutschland um ein besseres Resultat. Der Oberstdorfer kam im ersten Durchgang nur auf 107,5 m, ehe er sich im zweiten noch auf 125,5 m steigerte.

Auch Seyfarth (110,5 m und 95,5) ließ viele Punkte liegen. Dagegen überzeugte Eisenbichler mit zwei Sprüngen auf 128,5 m ebenso wie die Olympia-Zweite Althaus (122,0 und 125,0 m), die wie Seyfarth erst am Donnerstag aus einer Corona-Pause zurückgekehrt war.

Nicht zu schlagen war wie schon in Peking Slowenien mit Timi Zajc, Lovro Kos, Olympiasiegerin Ursa Bogataj und der in der Raw Air führenden Nika Kriznar. Der Olympia-Zweite Russland war nach dem Ausschluss aus sämtlichen FIS-Wettbewerben bereits in Lillehammer aus der Raw-Air ausgestiegen.

In die Gesamtwertung der fünftägigen Raw-Air-Tour fließen die Ergebnisse nicht ein. Dort geht es am Samstag mit den Wettkämpfen der Frauen (13:00 Uhr) und Männer (17:00 Uhr bei Eurosport) weiter. Vor allem Geiger liegt im Kampf um die Siegprämie in Höhe von 35.000 Euro als Dritter noch gut im Rennen.

