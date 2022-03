"Wir haben miteinander gesprochen, um ihn ein bisschen besser kennenzulernen", sagte Horst Hüttel in Planica.

"Er ist ein sehr guter Trainer und ein feiner Charakter", lobte der DSV-Sportdirektor Michal Dolezal, der Polens Skispringer in den vergangenen drei Jahren betreute und unter anderem mit Kamil Stoch in der vergangenen Saison die Vierschanzentournee gewann.

Zudem wurde unter seiner Ägide Piotr Zyla bei der WM 2021 in Oberstdorf Weltmeister auf der Normalschanze, im Team holte Polen Bronze.

In der abgelaufenen Saison konnte Dolezal mit seiner Mannschaft jedoch nicht an diese Erfolge anknüpfen. Ein Tiefpunkt war die vorzeitige Abreise von Stoch bei der Vierschanzentournee. Bei den Olympischen Spielen in Peking rettete Dawid Kubacki mit Bronze von der Normalschanze die Bilanz.

Dolezal und Horngacher kennen sich gut

In der deutschen Mannschaft würde Dolezal sehr wahrscheinlich Co-Trainer von Bundestrainer Stefan Horngacher werden. Beide hatten von 2016 bis 2019 in dieser Konstellation bereits sehr erfolgreich in Polen zusammengearbeitet. Als Horngacher 2019 die Cheftrainer-Rolle beim DSV übernahm, wurde der Tscheche sein Nachfolger.

Ob es nun in Deutschland erneut zur Zusammenarbeit kommt, scheint aber noch keineswegs fix. Hüttel wünschte sich gegenüber "TVP Sport" jedoch zumindest ein weiteres Treffen mit dem 44-Jährigen. Aber: "Weder in dieser noch in der nächsten Woche werden wir eine Entscheidung treffen", ergänzte Hüttel.

"Für mich ist klar, dass Stefan nicht nur das nächste Jahr, sondern noch länger bei uns sein wird", so der 53-Jährige.

