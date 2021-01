"Wir finden es als große Bereicherung, neben unseren Experten Martin Schmitt und Werner Schuster, immer wieder auch große Persönlichkeiten aus dem Skispringen sowie aktive Springer am Eurosport-Mikrofon begrüßen zu dürfen. Diese Vielfalt und Abwechslung, die wir mit diesem Quartett in einer Saison bieten, wird viele unserer Fans sicherlich freuen", sagt Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport.

Der Österreicher Alexander Pointner war von 2004-2014 Cheftrainer der österreichischen Skisprung-Nationalmannschaft. Mit dem Team erzielte Pointner 32 Medaillen bei Großereignissen (17 Gold), 118 Weltcupsiege, 9 Nationencupsiege, vier Weltcupgesamtsiege und sechs Gesamtsiege bei der Vierschanzentournee in Serie. Er gilt damit als erfolgreichster Skisprungtrainer der Geschichte.

Für Eurosport war Pointner bereits in der Vergangenheit als internationaler Experte bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld im Einsatz und hat in der Kurz-Serie "Pointner’s Points" spannende Einblicke ins Skispringen gegeben.

Der DSV-Adler Stephan Leyhe kann aufgrund eines Kreuzbandrisses, den er sich bei der Raw Air 2020 zuzog, die aktuelle Skisprung-Saison leider nur als Zuschauer verfolgen. Kurz vor der Verletzung war Leyhe in Top-Form und holte beim Heimspringen in Willingen sogar seinen ersten Weltcup-Sieg. Mit den DSV-Adlern holte er in Seefeld 2019 den WM-Titel im Team und gewann mit der Mannschaft Olympia-Silber in PyeongChang 2018.

Beim Weltcup in Lahti tauscht Leyhe nun das heimische Sofa gegen das Eurosport-Studio und wird erstmalig ein Springen als Gast-Experte begleiten.

Die kommenden Skisprung-Sendezeiten bei Eurosport 1 im Free-TV

Freitag, 15.01.2021 17:55 Uhr LIVE Zakopane (POL) | Qualifikation

Samstag, 16.01.2021 16:00 Uhr LIVE Zakopane (POL) | Teamspringen

Sonntag, 17.01.2021 15:45 Uhr LIVE Zakopane (POL) | Einzelspringen

Kommentator: Gerhard Leinauer / Gast: Alexander Pointner

Freitag, 22.01.2021 17:55 Uhr LIVE Lahti (FIN) | Qualifikation

Samstag, 23.01.2021 16:15 Uhr LIVE Lahti (FIN) | Teamspringen

Sonntag, 24.01.2021 15:30 Uhr LIVE Lahti (FIN) | Einzelspringen

Kommentator: Gerhard Leinauer / Gast: Stephan Leyhe

