Freitag sei "ein Vorreiter und zugleich ein tolles Vorbild" gewesen, ergänzte der ehemalige Bundestrainer im exklusiven Interview mit Eurosport.de.

Der Team-Weltmeister von 2019 habe vor allem durch seine "sehr starke Persönlichkeit" überzeugt.

Freitag habe "sich nicht immer auf alles direkt eingelassen. Gleichzeitig war er aber ein hervorragender Teamplayer. Das war vielleicht auch ein Grund, warum er bei so vielen Teamerfolgen mit dabei war und diese seine Karriere prägten", sagte Schuster.

Neben dem WM-Titel in Seefeld mit der Mannschaft gewann der Sachse unter anderem Mannschaftssilber bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang sowie Gold (2015 in Falun) und Bronze (2013 in Val di Fiemme) im Mixed-Team.

Schuster über Freitag: "Nicht immer das Maximum ausgeschöpft"

Auch bei Skiflug-Weltmeisterschaften holte Freitag zwei Mal Silber mit der Mannschaft (2012 & 2016). In Oberstdorf gewann er zudem bei der Skiflug-WM 2018 mit Bronze seine einzige Einzelmedaille bei internationalen Events.

Schuster bewertete diesen Erfolg als "fantastische Leistung". Dennoch müsse er zugeben, "dass auch ich das Gefühl hatte, dass bei ihm noch mehr möglich gewesen wäre. Da wurde womöglich nicht immer das Maximum ausgeschöpft. Jedoch gilt es das zu respektieren, jeder Sportler ist ein eigener Charakter und geht einen eigenen Entwicklungsweg", stellte der Eurosport-Experte klar, der Freitag selbst jahrelang als Bundestrainer betreut hatte.

Der Stempel des "Unvollendeten", wie der 30-Jährige von einigen Medien nach seinem Karriereende genannt wurde, sei daher auch "ein etwas hartes Urteil".

